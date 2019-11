Google wijst naar ontwikkelaars als reden dat sommige games niet op 4k renderen

Google heeft een verklaring aangegeven dat Stadia streamt op 4k en met 60 beelden per seconde, waarbij het bedrijf zegt dat het ontwikkelaars de vrijheid geeft om de beste kwaliteit te bereiken. Google zegt te verwachten dat die kwaliteit gaandeweg omhoog gaat.

In de verklaring aan 9to5Google zegt een woordvoerder van Google dat Stadia gewoon een 4k-resolutie en 60fps mogelijk maakt, in de gehele grafische pijplijn van het spel tot het scherm. Daarna wijst de woordvoerder naar ontwikkelaars voor Stadia-games, door te stellen dat ze hard bezig zijn om de beste streamingervaring voor elke game te leveren.

'Zoals je ziet op alle platforms, is dat inclusief verschillende technieken om de beste kwaliteit te bereiken. We geven ontwikkelaars de vrijheid over hoe ze de beste beeldkwaliteit en framerate op Stadia kunnen bereiken en we zijn onder de indruk van wat ze voor de eerste dag hebben bereikt. We verwachten dat veel ontwikkelaars hun games op Stadia kunnen en in de meeste gevallen zullen verbeteren', aldus de woordvoerder. Daarbij geeft hij aan dat ontwikkelaars dit in principe relatief snel moeten kunnen doen, omdat Stadia is gebaseerd op datacenters. Aldus zouden er geen patches of downloads nodig zijn.

De release van Google Stadia van een kleine week geleden ging niet helemaal van een leien dakje, waarbij er naast beloofde doch ontbrekende toegangscodes onder meer kritiek was op de grafische presentatie van het spel Destiny 2. Phil Harrison van Google gaf in oktober nog aan dat alles games 4k en 60fps zouden ondersteunen tijdens de release, maar in het geval van Destiny 2 bleek dat 1080p te zijn, waarbij de beelden vervolgens naar een 4k-resolutie worden opgeschaald. Red Dead Redemption 2 bleek bijvoorbeeld in 1440p te worden gerenderd, terwijl het spel Shadow of the Tomb Raider wel in 4k wordt gerenderd bij de streamingdienst van Google.