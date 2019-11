ISS-astronaut legt succesvol parcours af met robotwagen in aardse hangaar

De Italiaanse astronaut Luca Parmitano heeft vanuit het ISS met succes een robotwagen een route laten rijden in een Nederlandse hangaar en daarbij obstakels omzeild en rotsen opgepikt. Dit was een test om te kijken of besturing vanuit de ruimte geschikt is voor toekomstige rovermissies.

Het gaat om een serie experimenten genaamd Analog-1, waarbij de ESA test of het mogelijk is om een robotrover te laten manoeuvreren en bepaalde taken uit te laten, waaronder met name het verzamelen van rotsen of monsters. Volgens de ESA heeft Parmitano zijn missie maandagmiddag succesvol voltooid. Daarbij heeft de rover een vooraf uitgezette en met pylonen gemarkeerde route succesvol afgelegd en dat deed de Italiaanse astronaut ongeveer een half uur sneller dan de tijd die ervoor stond. Ook zijn daarbij monsters verzameld op drie verschillende plekken. Vanuit het European Astronaut Centre in Keulen werd besloten welke rotsen opgepikt moesten worden.

Het karretje bevond zich in een hangaar op het voormalige vliegveld van Valkenburg. Aanwezigen mochten gedurende de test geen wifi gebruiken. Parmitano kreeg al zwevend boven de aarde in het ISS een camerabeeld te zien op een tablet, waarmee hij een blikveld kreeg voorgeschoteld alsof hij op het karretje zat. Op dat scherm kan hij aanpassingen doorvoeren en zaken als de snelheid, richting, werking van de handrem en allerlei cameraposities zien. Voor het heel precies besturen van de robotarm gebruikte de astronaut een Sigma 7-joystick, waarbij ook force feedback wordt ondersteund, zodat Parmitano als het ware kan voelen wat de robot voelt.

Parmitano heeft eerder al succesvol tests met het karretje uitgevoerd. Deze tests zijn bedoeld om aan te tonen dat het besturen van een dergelijke rover ook vanop afstand kan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld vanuit een in een baan om de maan of Mars cirkelend ruimtestation tijdens een toekomstige onderzoeksmissie. Dit heeft het voordeel dat de astronaut niet ter plekke bij de rover aanwezig hoeft te zijn. Bovendien zou een rover die autonoom functioneert vele malen langer hebben gedaan over de test die Parmitano maandag heeft uitgevoerd. ESA's projectmanager Kjetil Wormnes zegt dat een rover op Mars weken zou hebben gedaan over het afleggen van het parcours en het oppikken van rotsen, waar de astronaut maandag ongeveer een half uur over deed.