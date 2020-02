Aarde lijkt tijdelijke 'mini-maan' te hebben

Aarde lijkt een tijdelijke 'mini-maan' te hebben. Een vermoedelijke asteroïde met een diameter van enkele meters zit al drie jaar vast in een baan rond de Aarde. Het lijkt erop dat het object binnen twee maanden weer zal ontsnappen aan de zwaartekracht van onze planeet.

Bij het horen over een object ter grootte van ongeveer een auto zou je misschien denken dat het de Tesla Roadster is die SpaceX een paar jaar geleden de lucht inschoot met een Falcon Heavy, maar die inmiddels al een tijdje Mars voorbij. Bovendien is er geen link gevonden met een kunstmatig object, meldt het Minor Planet Center. Het gaat dus vermoedelijk om een asteroïde. Hij heet 2020 CD3.

Astronoom Kacper Wierzchos ontdekte het object. Het heeft een elliptische baan ruim rond de Aarde en vliegt buiten de baan van de maan om. De asteroïde zit vermoedelijk al een jaar of drie vast in een baan rond de Aarde, al lijken voorspellingen erop te wijzen dat hij in april zal ontsnappen.

Het is niet voor het eerst dat Aarde een tijdelijke 'mini-maan' heeft; dat gebeurde in 2006 ook al eens. De vermoedelijke asteroïde heeft een diameter tussen 1,9 en 3,5 meter. De maan die permanent rond de Aarde draait heeft diameter van 3474,2km.