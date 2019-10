Saturnus stoot na 20 ontdekkingen Jupiter van troon als planeet met meeste manen

Wetenschappers van het Amerikaanse Carnegie Science-instituut hebben met dank aan computeralgoritmen twintig nieuwe manen ontdekt die om de planeet Saturnus draaien. Daarmee is Jupiter niet langer de planeet in ons zonnestelsel met de meeste manen.

Door de ontdekkingen van het team van astronoom Scott Sheppard komt Saturnus nu op 82 manen, terwijl Jupiter er 79 heeft. De 20 nieuwe ontdekkingen zijn allemaal erg kleine manen, met een diameter van zo'n 5km. 17 van deze manen bewegen zich om Saturnus in tegengestelde richting ten opzichte van Saturnus' rotatie, ofwel retrograad, en doen er meer dan drie aardse jaren over om een rondje af te leggen. De drie overige nieuw ontdekte manen draaien om Saturnus in dezelfde richting als de rotatie van de ringplaneet. Twee hiervan zitten dichter bij Saturnus en doen er twee jaar over om rond de planeet te vliegen, terwijl de derde er meer dan drie jaar over doet.

Volgens de ontdekkers lijken de buitenste manen gegroepeerd te zijn in drie verschillende clusters, gelet op de helling van de hoeken die ze hebben tijdens het draaien om Saturnus. De meeste van de nieuwe manen zijn vermoedelijk afkomstig van grotere manen die in het verleden zijn opgebroken. "Dit soort groeperingen van buitenste manen is ook zichtbaar bij Jupiter, wat duidt op gewelddadige botsingen tussen manen in het Saturnus-systeem of met objecten van buitenaf, zoals asteroïden of kometen", zegt Sheppard.

Twee afbeeldingen van de Subaru-telescoop met een uur tussen beide. De sterren in de achtergrond bewogen niet, maar deze nieuw ontdekte maan, gemarkeerd met twee streepjes, bewoog wel.

Er wordt van uitgegaan dat de nieuw ontdekte manen pas ontstonden nadat Saturnus helemaal was gevormd, toen de in het verleden om de planeet liggende schijf van gas en stof geen factor meer was. Als de vermoedelijke grotere maan uiteenviel tijdens de fase waarin de grote hoeveelheid gas en stof nog aanwezig was, zouden er sterke wrijvingen tussen het gas en de kleinere manen zijn geweest, met als gevolg dat ze op Saturnus zouden zijn gestort. Volgens Sheppard kan het bestuderen van de ontdekte manen meer over hun oorsprong aan het licht brengen, naast informatie over de omstandigheden rond Saturnus tijdens zijn formatie.

De nieuwe manen zijn gevonden met de Subaru-telescoop van het Mauna Kea-observatorium in Hawaii. Deze telescoop van het National Astronomical Observatory of Japan heeft een spiegel met een diameter van 8,2m. Subaru is overigens de Japanse naam voor Plejaden, een vanaf de aarde met het blote oog zichtbare open sterrenhoop in het het sterrenbeeld Stier, die zich op 440 lichtjaren van de aarde bevindt.

De ontdekkingen zijn mogelijk geworden door nieuwe algoritmen toe te passen op data die tussen 2004 en 2007 met de telescoop is verzameld. Deze algoritmen konden omloopbanen aan potentiële manen koppelen die geïdentificeerd waren in de oude data. "We dachten al dat het manen van Saturnus waren, maar we konden eerder geen volledig omloopbanen vaststellen om hier zeker van te zijn", zegt Sheppard tegen de BBC. Volgens hem zijn er in de toekomst nog meer manen rondom Saturnus te ontdekken die nog kleiner zijn, met diameters van ongeveer een kilometer. Daarvoor zijn echter eerst grotere telescopen nodig.

Sheppard ontdekte vorig jaar overigens ook al twaalf nieuwe manen rondom Jupiter en schreef toen een wedstrijd uit om te komen met namen voor de objecten. Datzelfde is nu ook aan de orde; geïnteresseerden krijgen tot 6 december de tijd om namen in te dienen. Daaraan is wel een aantal regels verbonden. De manen behoren tot verschillende groepen die naar verschillende mythologieën zijn vernoemd, dus bedenkers moeten met namen komen van giganten uit de noordse, Gallische of Inuit-mythologie.