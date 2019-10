Intel introduceert veel goedkopere Xeon W-2200-cpu's met hogere kloksnelheden

Intel komt met acht Xeon W-2200-cpu's. De processors zijn gebaseerd op de huidige Xeon W-2100-serie, maar hebben onder andere een hogere kloksnelheid. Ook zijn de prijzen van de high-end modellen bijna gehalveerd. De processors komen in oktober op de markt.

De nieuwe Xeon W-cpu's zijn de workstation-tegenhanger van Intels Cascade Lake-X-cpu's. De Xeon-cpu's zijn in grote lijnen gelijk, maar bieden onder andere ondersteuning voor ecc-ram tot 1TB, waar de Cascade Lake-X maximaal 256GB ram zonder ecc ondersteunt. De nieuwe Xeon W-cpu's ondersteunen socket LGA2066, maar kunnen niet gebruikt worden met X299-moederborden. In plaats daarvan is een moederbord met C422-chipset nodig.

Intel komt onder andere met de Xeon W-2295. Deze cpu heeft achttien cores met hyperthreading en gaat 1333 dollar kosten. Het voorgaande model, de Xeon W-2195, kostte bij release 2553 dollar. Dit komt neer op een prijsverlaging van ongeveer 48 procent. Daarbij heeft het nieuwe model een hogere kloksnelheid. Wel verbruikt het meer stroom. De Xeon W-2195 had een tdp van 140W, maar de W-2295 vraagt om 165W.

De Intel Xeon W-2200-cpu's bieden daarnaast ondersteuning voor meer ram. De Xeon W-2100-serie ondersteunde maximaal 512GB ram, waar de nieuwe cpu's tot 1TB ram kunnen gebruiken. Ook is de maximaal ondersteunde native ram-kloksnelheid verhoogd van 2666 naar 2933MHz. De nieuwe Xeon W-cpu's hebben daarnaast een geïntegreerde Deep Learning Boost, wat moet leiden tot snellere ai-inference vergeleken met Xeon W-2100-cpu's. Dit wil zeggen dat ai geleerde vaardigheden sneller op nieuwe data kan toepassen.

Intel verlaagt momenteel de prijzen van veel cpu-modellen. De eerder genoemde Cascade Lake-X-serie krijgt een prijs per core die de helft bedraagt van die van zijn voorganger. Ook verlaagde Intel deze week de prijzen van processors zonder geïntegreerde gpu. Het lijkt een reactie te zijn op de toenemende concurrentie van AMD, dat in november met nieuwe Threadripper-cpu's en een mainstream zestiencore-cpu komt. Vorige maand stelde Intel al dat zijn cpu's betere 'prestaties per dollar' leveren dan Threadripper, waarna het bedrijf de prijzen van zijn cpu's verlaagde.

Intel Xeon W-2200 Processor Cores/threads Kloksnelheid All-core-turbo Turbo Boost 2 Turbo boost 3 Tdp Prijs ($) Xeon W-2295 18/36 3,0GHz 3,8GHz 4,6GHz 4,8GHz 165W 1333 Xeon W-2275 14/28 3,3GHz 4,1GHz 4,6GHz 4,8GHz 165W 1112 Xeon W-2265 12/24 3,5GHz 4,3GHz 4,6GHz 4,8GHz 165W 944 Xeon W-2255 10/20 3,7GHz 4,3GHz 4,5GHz 4,7GHz 165W 778 Xeon W-2245 8/16 3,9GHz 4,5GHz 4,5GHz 4,7GHz 155W 667 Xeon W-2235 6/12 3,8GHz 4,3GHz 4,6GHz Nvt 130W 555 Xeon W-2225 4/8 4,1GHz 4,5GHz 4,6GHz Nvt 105W 444 Xeon W-2223 4/8 3,6GHz 3,7GHz 3,9GHz Nvt 120W 294