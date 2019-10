Intel verlaagt adviesprijzen van desktopprocessors zonder igpu

Intel verlaagt de adviesprijzen van zijn KF- en F-processors. Met name de goedkoopste modellen krijgen een lagere prijs, zo daalt het bedrag dat voor de Core i3-9100F betaald moet worden met bijna 26 procent. Bij de Core i9-9900KF is de prijsdaling maar 5,4 procent.

In hoeverre en wanneer de aangepaste adviesprijzen in dollars te zien zullen zijn in de europrijzen is nog niet duidelijk. De prijzen die Intel opgeeft zijn de adviesprijzen die afnemers betalen bij bestellingen van duizend stuks. In de praktijk komen de dollarprijzen redelijk overeen met de europrijzen in de Pricewatch, al zijn sommige processors in de praktijk al goedkoper dan de nieuwe dollarprijs van Intel.

De Intel-processors met KF- en F-aanduiding zijn varianten van de gelijknamige versies maar dan met een uitgeschakelde gpu. Intel begon vorig jaar met het leveren van deze aangepaste processors, vermoedelijk om het 14nm-procedé optimaal te benutten. Intel kan chips met defecten op de gpu zo alsnog verkopen als KF- of F-versie.

De versies met uitgeschakelde grafische chip zijn goedkoper dan de reguliere varianten, al is dat prijsverschil bij de duurdere modellen gering. Bij de goedkoopste processors kan dat wel flink oplopen. Mogelijk zorgt de prijsaanpassing voor een groter verschil in prijs tussen de cpu's met en zonder igpu.