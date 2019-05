Intel komt met Core i9-9900KS met acht cores op 5GHz

Intel presenteert op de Computex de Core i9-9900KS. De octacoreprocessor heeft een baseclock van 4GHz en een maximale turbosnelheid van 5GHz op alle acht de cores. Het is een variant van de bestaande Core i9-9900K, waarvan Intel de beste chips selecteert voor de KS-versie.

Intel noemt de i9-9900KS een special edition processor. Het is in feite dezelfde processor als de Core i9-9900K die sinds vorig jaar op de markt is, maar dan een sneller geklokte variant. Om die hoge kloksnelheden mogelijk te maken, selecteert Intel de beste chips. De naamgeving lijkt ook aan te duiden dat het om een gelimiteerde oplage gaat.

Intel presenteerde de processor vlak voor de start van de Computex-beurs in Taiwan. Nog niet alle details zijn bekendgemaakt; zo heeft Intel nog niets gezegd over de tdp en de prijs. De officiële keynote van Intel vindt dinsdag plaats. Misschien maakt de processorfabrikant dan meer details bekend.

Intel bracht onlangs ook al de Core i9-9900KF uit, een variant van de i9-9900K zonder gpu. Die processor heeft echter dezelfde specificaties en kloksnelheden als de variant met geïntegreerde gpu. In de nieuwe KS-uitvoering zit dezelfde gpu als in de reguliere K-variant. De 5GHz-processor werkt op bestaande moederborden, maar volgens AnandTech is daar wel een kleine firmware-update voor nodig.

De Core i9-9900KS is niet Intels eerste processor die op alle cores een turbosnelheid van 5GHz haalt. Vorig jaar introduceerde de fabrikant ter ere van het veertigjarige bestaan van de 8086 de Core i7-8086K. Die heeft dezelfde base- en turbokloksnelheden als de nieuwe Core i9, maar twee cores minder.