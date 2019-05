AMD Radeon RX 5700-videokaarten met Navi-gpu en pci-e 4.0 komen in juli uit

AMD brengt in juli zijn videokaarten met Navi-gpu uit. De kaarten komen terecht in de nieuwe Radeon RX 5000-serie en ondersteunen pci-e 4.0. AMD toonde een demo van een RX 5700-videokaart die in de game Strange Brigade 10 procent sneller is dan de GeForce RTX 2070.

Tijdens zijn Computex-keynote gaf AMD de eerste details over de komende Navi-videokaarten. In een korte demo liet AMD zien dat een RX 5700-videokaart in de game Strange Brigade 10 procent sneller is dan een GeForce RTX 2070. Het is niet duidelijk op welke resolutie de game stond en wat de instellingen waren. Hoe de verhoudingen in andere games zijn, is nog niet bekend.

De kaarten in de RX 5000-serie zijn gebaseerd op de nieuwe Navi-architectuur en wordt gemaakt op het 7nm-procedé van TSMC. Technische details over de architectuur heeft AMD nog niet bekendgemaakt, maar volgens de fabrikant zijn de prestaties per kloktik 1,25x beter dan bij de GCN-architectuur en de prestaties per watt zijn met 1,5x toegenomen. Dat is te danken aan een nieuw ontwerp voor de compute units en een vernieuwd multi-level cache-ontwerp.

Volgens AMD gaat de Navi-architectuur de komende jaren dienen als de fundering voor videokaarten voor gamers. Daarnaast blijven er ook nog GCN-ontwerpen met Vega-gpu verschijnen voor gebruik in datacenters. Over raytracing werd bij de presentatie niet gesproken en de Navi-kaarten lijken er dan ook geen hardwarematige ondersteuning voor te hebben. Raytracing is wel mogelijk via software.

AMD heeft nog geen specificaties of prijzen bekendgemaakt van de kaarten in de RX 5000-serie. Dat gaat de fabrikant doen tijdens de E3-gamebeurs, via een eerder aangekondigde livestream. Daarin belooft AMD meerdere producten aan te kondigen en de prijzen bekend te maken. In juli komen de Navi-videokaarten op de markt, maar op welke dag precies is nog niet bekend.