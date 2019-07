AMD vraagt patent aan op hybride techniek voor realtime raytracing

AMD heeft eind 2017 al patent aangevraagd op een techniek voor realtime raytracing die software en hardware combineert. De fabrikant heeft nog geen gpu's aangekondigd die hardwarematige versnelling specifiek voor raytracingberekeningen bieden.

Het patent dat AMD in december 2017 bij het U.S. Patent and Trademark Office aanvroeg beschrijft een hybride aanpak om realtime raytracing mogelijk te maken onder de noemer 'Texture processor based ray tracing accelerator method and system'. Onder andere Tom's Hardware schrijft over het patent.

De combinatie van een texture processor met shadersoftware zorgt voor flexibiliteit zonder de nadelen van een puur hardwarematige of softwarematige aanpak, aldus de patentaanvraag. "De flexibiliteit blijft behouden omdat de shadereenheid de algemene berekeningen kan beheren, de fixed function hardware kan omzeilen waar nodig en toch de prestaties van die hardware kan benutten", aldus een passage uit de aanvraag.

Volgens AMD is met de beschreven aanpak ook geen grote buffer voor de opslag van ray-informatie en caching nodig waardoor de hardware minder complex hoeft te worden dan bij een puur hardwarematige methode voor realtime raytracing.

Niet bekend is in hoeverre AMD de beschreven methode toepast bij zijn plannen rondom raytracing. Het bedrijf heeft nog weinig bekendgemaakt over die plannen. De komende RX 5700-kaarten met Navi-gpu's hebben in tegenstelling tot Nvidia's RTX-kaarten nog geen hardwarematige ondersteuning voor raytracing maar daaropvolgende Navi-chips op basis van een verbeterde RDNA-architectuur wel. Dat gaat dan om beperkte ondersteuning voor lichteffecten. De Xbox Project Scarlett krijgt een Navi-gpu op basis van deze next-gen RDNA-architectuur. Bij de PlayStation 5 wordt alleen over 'Navi' gesproken en niet over next-gen. AMD leek bij de aankondiging van Navi overigens meer te zien in gebruik van servers voor volledige realtime raytracing.

Meer over raytracing lees je in het RTX Turing-achtergrondartikel Raytracing en neurale netwerken in gpu's.