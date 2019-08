Onafhankelijke ontwikkelaars tonen speelbare techdemo's met raytracing

Nvidia, Epic en Microsoft daagden met hun DXR Spotlight-wedstrijd onafhankelijke ontwikkelaars uit om een speelbare techdemo te maken die gebruikmaakt van raytracing. De drie winnende projecten zijn nu te bekijken en te spelen.

Games die gebruikmaken van raytracing zijn nog maar mondjesmaat verkrijgbaar. Vooralsnog zijn het vooral de grote studio's die zich aan de techniek hebben gewaagd. Ook kleine, onafhankelijke ontwikkelaars kunnen echter wat moois neer zetten; dat blijkt wel uit de resultaten van de DXR Spotlight-wedstrijd die maandag bekend zijn gemaakt.

Deelnemers moesten een speelbare techdemo maken met Unreal Engine 4.22 en daarbij gebruikmaken van DXR, de raytracingimplementatie van DirectX 12. De drie winnende projecten zijn te zien in filmpjes op YouTube, maar de techdemo's zijn ook te downloaden en te spelen. De winnaars hebben ieder een Nvidia Titan RTX-videokaart in de wacht gesleept.

Christian Hecht, 3d-ontwerper bij een ontwerpbedrijf in Canada, maakte de techdemo Attack from Outer Space. Hij gebruikte raytracing voor de reflecties, schaduwen en de omgevingsverlichting. De maker geeft op het Unreal Engine-forum meer informatie over zijn creatie.

Diode is de winnende inzending van de Amerikaan Alden Fillion. Hij heeft veel ervaring met gameontwikkeling en werkte aan titels als Battlefield 4, Crackdown 3 en Lost Planet 3. In de demo infiltreer je als futuristische ridder een kasteel. Raytracing wordt gebruikt voor de reflecties.

De derde winnende inzending is LP Trailer van Opus Visual, een bedrijf dat 3d-visualisaties maakt van bouwprojecten. In de demo kun je rondrijden met een vrachtwagen en genieten van de reflecties en ambient occlusion waarvoor raytracing is toegepast.