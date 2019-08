Tweakers Podcast #72 - E3-flaters, transcriptors en dirigeerstokjes

Hij is geen hologram en hij kan helaas - voor zover wij hebben kunnen nagaan - ook niet tijdreizen. Ondanks dat Samsung nét de Galaxy Note 10 en 10+ in New York heeft aangekondigd, zit Chris Broesder al aan tafel om over zijn ervaringen met de nieuwe telefoon te vertellen.

Zo vertelt Chris onder meer over de nieuwe Air Actions, waarmee je de telefoon met de stylus kan bedienen terwijl je op enige afstand bent. De gebarenbesturing hebben wel wat weg van de bewegingen van een dirigent en Jurian Ubachs, gameredacteur die hij is, ziet uiteraard gelijk een leuk spelletje voor zich dat nu mogelijk is.

Ook bespreken we Samsungs strategie met deze smartphones en de drie Galaxy S10-modellen die het Japanse Zuid-Koreaanse bedrijf hanteert in de high-end markt, met kleinere modellen die bijna gelijk zijn - maar nét niet hetzelfde.

Daarnaast hebben we het over het testen van telefooncamera's aan de hand van het nieuws dat OnePlus vindt dat de camera van zijn nieuwste smartphone niet op het niveau is dat het bedrijf graag had gewild. Hoe kwam DxOMark dan tot zo'n lovende test? Arnoud Wokke, vers terug van vakantie, heeft het over de ophef rond het afluisteren van fragmenenten van slimme speakers. Maar hoe heten mensen die zulk werk hebben? Is 'transcriptors' misschien een goede term?

Ook vertelt Jurian over zijn ervaringen met de nieuwste Call of Duty, met spelmodi die nieuw en spannend zijn. Als je het niet eens bent, kun je hem trouwens gewoon bellen, want zijn privégegevens stonden in een spreadsheet met contactgegevens van 2000 journalisten die gamebeurs E3 hebben bezocht. Die spreadsheet kon je gewoon vinden op de site van E3 - een datalek van jewelste, maar Jurian blijkt er niet echt wakker van te liggen.

00:20 Opening

01:53 Een hoge hartslag bij CoD

10:18 OnePlus en cameratesten

19:28 Slimme speakers en afluisteren

28:09 Zijn meerdere Galaxy's Note-zakelijk?

39:18 Dirigeren met je telefoon

44:54 Jack is weg

49:27 Het E3-lek

55:51 Sneak peek

