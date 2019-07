Tweakers Podcast #70 - De gevaren van iot, phishingpogingen en Galileo

Huizen bevatten vandaag de dag steeds vaker producten die je 'slim' zou kunnen noemen of die in ieder geval op internet zijn aangesloten. Maar hoe zit het met de beveiliging van dit internet of things?

Dat het mogelijk is om bepaalde iot-apparaten te hacken, weten we al lang. In het verleden zijn er regelmatig proof-of-concepts naar buiten gebracht, bijvoorbeeld van ransomware op een slimme thermostaat. Maar hoe vaak gebeurt dit in de praktijk? Gebeurt het überhaupt? En welke rol zou wetgeving moeten spelen? Daar hebben we het in deze aflevering over met onder andere Tijs Hofmans, de nieuwe privacy- en securityredacteur van Tweakers.

Wout deelt zijn ervaringen met tweedehandsverkopen en oplichters. Onlangs was hij het doelwit van verschillende phishingpogingen die best slim in elkaar zaten. Hij vertelt hoe dit in zijn werk ging en waar je als gebruiker op kunt letten om te voorkomen dat je ooit slachtoffer van zo'n poging wordt. Julian snijdt nog het onderwerp FaceApp aan, de populaire app die mensen op een foto ouder kan doen lijken. De politie waarschuwde mensen hier onlangs voor, maar al snel bleek dat communicatie vanuit de politie niet altijd hetzelfde betekent. Ook hebben we het nog over Galileo, Europa's tegenhanger van GPS, die kortgeleden bijna een week offline was.

00:20 Opening

01:38 Navigatieproblemen in de auto

07:31 'De politie' waarschuwt voor FaceApp

15:09 De downtime van Galileo

19:50 Wout is bijna gephisht

29:01 Moeten we ons zorgen maken om iot-beveiliging?

53:55 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.