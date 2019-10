Tweakers Podcast #84 - Algoritmes, quantumcomputers en de ping van T-Mobile

Fraude met uitkeringen opsporen, dat wil toch iedereen? En dus heeft de Nederlandse overheid een geavanceerd programma met een algoritme dat uit grote kluwen data fraudeurs probeert te filteren. Daar is van alles mis mee, zo bespreken we in deze aflevering.

Zo werkt het algoritme tot nu voor geen meter, vertelt privacyredacteur Tijs Hofmans; er is nog geen fraudeur mee opgespoord. Ook zijn onder meer de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en een rapporteur van de VN bang dat het algoritme arme mensen verdacht maakt: een bias dus. We bespreken of de overheid zou moeten leunen op algoritmes en hoe dat dan moet werken.

Ook hebben we het uitgebreid over quantumcomputers. Google claimde onlangs 'quantum supremacy' en IBM bleek het daar niet mee eens. Hardwareredacteur Olaf van Miltenburg grijpt de gelegenheid aan om uit de doeken te doen hoe quantumcomputers werken en waarom je de komende jaren nog niet zult kunnen gamen op een quantumcomputer.

Jurian bespreekt onder meer Star Wars Jedi: Fallen Order en Call of Duty: Modern Warfare, games waar hij enthousiast van wordt. Ook hebben we het over T-Mobiles recente prijsverlaging én pingverhoging, door verkeer te routeren naar het moederbedrijf in Duitsland. En o ja, Tijs wordt boos op Samsung, omdat dat een ballon twintig kilometer de lucht in bracht voor zelfportretten en dat ging aanduiden als 'Space Selfie'. Want, zo weet iedere ruimtevaartliefhebber, de ruimte is op twintig kilometer hoogte nog niet begonnen. En het zou de Tweakers Podcast niet zijn als we een kans lieten liggen om het met een goede aanleiding over sciencefiction te hebben en dus vergelijken we de wereld van nu met hoe de film Blade Runner die voor zich zag. Waarom? Blade Runner speelde zich af in november 2019 en dat is het al bijna.

Kleine noot: na de opname van deze podcast maakte T-Mobile bekend de routering van internetverkeer via Duitsland in elk geval tijdelijk te staken. Dat konden we tijdens de opname uiteraard nog niet weten.

0:20 Opening

1:59 Samsung en de ruimte

7:02 Hoe Blade Runner ernaast zat

9:55 Star Wars en Call of Duty

18:23 T-Mobiles internetverkeer

24:46 Wat het SyRI is

35:05 Bias in algoritmes en data

43:40 Google claimt 'quantum supremacy'

55:45 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.