Tweakers Podcast #75 - Disney+, Ultrabooks 2.0 en tv-innovaties

Begin september reist Tweakers traditiegetrouw weer af naar Berlijn om de IFA te bezoeken, de grootste techbeurs van Europa. Redacteuren Sim en Jelle zijn onderdeel van de delegatie en schuiven bij deze podcast aan om vooruit te blikken op wat we kunnen verwachten.

Op laptopvlak lijkt het erop dat Intel de industrie weer een duwtje in de rug wil geven, net zoals het dat een kleine tien jaar geleden deed met het fenomeen Ultrabook. Jelle hoopt op IFA nieuwe laptops te zien die voldoen aan Intels 'Project Athena'-richtlijnen en die daarmee het neusje van de zalm moeten zijn. Die zijn dan waarschijnlijk uitgerust met Intels 10nm-Ice Lake-cpu's óf de 14nm-Comet Lake-chips, die ondanks het oudere procedé wellicht interessanter zijn om te hebben.

Sim verwacht op tv-gebied meer van wat we op de CES ook al hebben gezien. Flink veel aandacht voor 8k-televisies dus, maar ook hopelijk de daadwerkelijke introductie van oprolbare televisies, die waarschijnlijk nog een flinke duit zullen kosten. En heel misschien toch iets van Samsung in de oledhoek?

Verder geeft Arnoud antwoord op de vraag over welke bluetoothoortjes hij het nou had in de vorige aflevering, blikken we vooruit op de launch van Disney+, geeft Jelle een gametip en vertelt Sim over hardware waarmee een oudere console vrijwel perfect kan worden geëmuleerd.

00:20 Opening

01:16 Welke oordopjes heeft Arnoud nou gekocht?

02:48 De kunst van de teaser-trailer

05:18 Het aanbod van Disney+ ziet er goed uit

14:13 No Mans Sky doet na drie jaar wat het belooft

20:15 Next-level-emulatie met MiSTer FPGA

32:07 Intel pusht voor een nieuwe generatie Ultrabooks

42:10 Wat gaat de komende tijd ons brengen op tv-gebied?

51:13 Waar kijken Sim en Jelle naar uit op IFA?

55:07 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.