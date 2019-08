'Router' viert vijftigste verjaardag

Het is vrijdag vijftig jaar geleden dat de Interface Message Processor in stelling gebracht werd om onderzoeksinstellingen via Arpanet met elkaar te verbinden. Het apparaat is te zien als de allereerste router en daarmee een belangrijke bouwsteen voor wat het internet zou worden.

In 1967 besprak de Advanced Research Projects Agency van het Amerikaanse ministerie van Defensie hoe een netwerk van computers er uit zou kunnen zien. Daarbij werd het voorstel gedaan om een 'kleine computer tussen elke hostcomputer en het netwerk van transmissiekabels' te zetten als gateway.

Het bedrijf Bolt Beranek and Newman, BBN, dat inmiddels eigendom is van defensiebedrijf Raytheon, was belast met de productie van deze packet switching node. Het bedrijf leverde het eerste exemplaar van de Interface Message Processor op 30 augustus af bij het onderzoeksteam van Leonard Kleinrock, dat bij het UCLA aan Arpanet werkte.

De Interface Message Processor werd gecombineerd met een SDS Sigma-7-mainframe met eigen frontpanelen en kon berichten van maximaal 8159 bits met daarin het adres van hosts op het netwerk routeren. Daarmee was het apparaat de voorloper van de hedendaagse router en een essentieel onderdeel van Arpanet, de voorloper van het huidige internet.