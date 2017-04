Door Bauke Schievink, zondag 16 april 2017 10:09, 9 reacties • Feedback

Submitter: WhatsappHack

Robert Taylor is afgelopen donderdag op vijfentachtigjarige leeftijd overleden in zijn woning in Woodside, in de Amerikaanse staat CaliforniŽ. Taylor werd bekend als een van de grondleggers van het internet, door zijn rol in de ontwikkeling van voorloper Arpanet.

In 1966 kwam Taylor in dienst van het Advanced Research Projects Agency, kortweg ARPA, dat onderdeel is van het Pentagon. Hij kwam daarbij met het idee om verschillende computers door middel van een netwerk met elkaar te verbinden, uit onvrede over het feit dat hij bij verschillende computers steeds opnieuw moest inloggen, zo schrijft The New York Times. Kort daarna werd een netwerk bedacht waarbij de verschillende systemen op de afdeling aangestuurd konden worden door een enkele computer. Daarmee werd uiteindelijk Arpanet geboren, dat gezien wordt als de voorloper van het moderne internet.

Taylor vertrok vervolgens bij de Amerikaanse overheid en ging voor Xerox werken. Daar stond hij aan de wieg van de Alto-computer, die wordt gezien als een van de voorlopers van de moderne pc zoals wij die nu kennen. Daarna voerde zijn carrière hem langs NASA, waar hij in aanraking kwam met de wetenschapper Douglas Engelbart. Die had een idee bedacht dat uiteindelijk uitmondde in de ontwikkeling van de computermuis. Taylor was hierbij betrokken door het financieren van de projecten van Engelbart.

Robert Taylor is in 1932 geboren in de Texaanse stad Dallas, en is 85 jaar geworden. Hij overleed uiteindelijk aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson, en laat twee zoons en drie kleinkinderen achter.