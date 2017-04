Door Bauke Schievink, zondag 16 april 2017 11:08, 48 reacties • Feedback

Een groep wetenschappers heeft een nieuwe manier gevonden om advertenties te blokkeren op websites. Hiermee moeten ads veel gerichter geblokkeerd kunnen worden, en moeten ook anti-adblock-scripts omzeild kunnen worden.

Volgens de onderzoekers gaat het om de meest krachtige vorm van adblocking die tot nu toe is ontwikkeld, zo meldt Motherboard. Uit tests zou blijken dat de adblocker weinig processorkracht vereist, maar wel in staat is om advertenties te blokkeren die andere adblockers in beeld laten staan. De onderzoekers testen hun methode op vijftig websites waarbij traditionele adblockers er niet in slagen om de reclame weg te halen: in alle vijftig gevallen lukte het de nieuwe software wel om de websites vrij van advertenties te houden.

De methode werkt doordat er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde visuele technieken, iets dat door de onderzoekers perceptual ad blocking wordt genoemd. Zo maakt het systeem gebruik van informatie zoals de grootte van het advertentieblok, het gebruik van bepaalde steekwoorden, zoals 'sponsored' of 'ad', of het gebruik van afbeeldingen die overeenkomen met wat in andere advertenties is gezien. De gebruikte technieken zijn daarmee vergelijkbaar met hoe mensen zelf advertenties identificeren, aldus de onderzoekers. Conventionele adblockers maken juist gebruik van code om advertenties op te sporen.

Alhoewel er al jaren een kat-en-muisspel gaande is tussen adverteerders en adblockers, denken de onderzoekers dat hun methode niet te omzeilen zal blijken. Dat komt omdat advertenties aan bepaalde wettelijke eisen moeten voldoen, zodat zij herkend worden door lezers. Dit maakt dat de adblocker altijd in het voordeel is, zolang deze wetgeving bestaat, aldus de wetenschappers.

Inmiddels is er een conceptversie van de adblocker ontwikkeld, en deze is beschikbaar als plug-in voor Chrome. Hiermee is het echter nog nog niet mogelijk om advertenties ook daadwerkelijk te blokkeren; de software markeert alleen de advertenties, maar haalt ze niet weg. Waarschijnlijk wordt het met een nieuwe versie wel mogelijk om de reclame weg te halen.