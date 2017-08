Advertentiebedrijf verwijdert domein van blocklist met beroep op auteursrecht VS

Op de zwarte lijst van EasyList, waarmee trackers en domeinen van adverteerders in adblockers worden geblokkeerd, is een domein van een adverteerder verwijderd via een beroep op de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act.

Het domein functionalclam.com is volgens een verklaring van een beheerder van EasyList op Github verwijderd van de lijst, via een takedownprocedure op basis van Amerikaanse auteurswetgeving. De beheerder zag zich hiertoe genoodzaakt om EasyList als geheel niet in gevaar te brengen. Het domein komt niet meer voor in de lijst. Dat betekent dat adblockers dit specifieke domein daardoor niet langer blokkeren, ook al staat de adblocker gewoon aan.

Het bedrijf Admiral zegt verantwoordelijk te zijn voor het verwijderverzoek. Dit bedrijf helpt bedrijven om hun advertentie-inkomsten te vergroten en zegt dat het bestrijden van adblockers een van de kerntaken is. Het claimt dat het domein in kwestie geen advertentieserver is, maar deel uitmaakt van een access control platform.

Het gaat om een takedownprocedure op basis van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act. De praktijk van EasyList is volgens Admiral problematisch in het licht van deze wet, omdat het zou kunnen vallen onder het omzeilen van technologische maatregelen die gebruikt kunnen worden om de toegang tot een werk te beperken of te voorkomen, oftewel access controls. Dat is volgens deze Amerikaanse wet verboden.

De adblocker Adguard stelt dat dit mogelijk een belangrijk precedent vormt, waarbij een advertentiebedrijf de Digital Millennium Copyright Act gebruikt om adblockers te kunnen omzeilen. De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie EFF heeft een oproep aan de desbetreffende beheerder van EasyList gedaan om contact op te nemen. De beheerder schrijft in zijn bericht dat als de server geen adserver is, maar een 'adblock warning'-server, dat die dan ook zonder DMCA-takedownverzoek verwijderd had kunnen worden. Daardoor lijkt de precieze aard van het domein hier de doorslag te geven.