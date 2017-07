Chrome Canary-build voor Android bevat adblocker die standaard aan staat

In de Canary-build van Google Chrome voor Android is een optie verschenen om onwenselijke advertenties te blokkeren. Google heeft al eerder aangekondigd dat het vanaf 2018 advertenties standaard wil blokkeren die niet aan bepaalde eisen voldoen.

De wijziging werd ontdekt door blogger Carsten Knobloch. In een versie van Chrome Canary die Tweakers downloadde, was de optie pas te vinden na met een vpn verbinding te maken met een Duitse server. De optie om ongewenste advertenties te blokkeren staat in deze versie standaard aan en is te vinden onder het menu 'site-instellingen'. Staat de toggle aan of op 'blauw', dan zijn advertenties juist toegestaan. In april gingen er al geruchten dat Google zijn Chrome-browser zou voorzien van een ingebouwde adblocker.

Begin vorige maand zette de zoekgigant zijn plannen met betrekking tot advertenties vervolgens uiteen. Google zei toen dat het vanaf 2018 advertenties in Chrome wil blokkeren die niet aan de zogenaamde Better Ads-standaard voldoen. Dat kunnen ook advertenties van Google zelf zijn. De Coalition for Better Ads heeft een lijst van onwenselijke advertentiemethoden opgesteld, waar onder andere reclamevideo's met geluid, pop-ups, flashy animaties, fullscreen rollover-reclame en grote sticky advertenties op staan.

De Canary-versie van de Chrome-browser voor Android is in de Play Store te downloaden. Google waarschuwt dat de software niet stabiel is, omdat het om een experimentele versie gaat.