Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 2 juni 2017

Google toont vanaf begin 2018 geen reclame meer die niet aan de Better Ads-standaarden voldoet. Die standaarden beschrijven onder andere dat pop-ups, reclame met video met geluid en banners die het volledige scherm in beslag nemen niet wenselijk zijn.

Onder de reclame die Chrome vanaf begin 2018 gaat blokkeren, kunnen ook advertenties zijn van Google zelf, meldt het bedrijf. Volgens Google is het inperken van onwenselijke reclame noodzakelijk om ervoor te zorgen dat online adverteren ook op lange termijn een verdienmodel blijft voor contentmakers.

Welke reclame wel of niet door de beugel kan, is gebaseerd op de standaarden van de Coalition for Better Ads. De coalitie heeft een lijst van onwenselijke advertentiemethoden opgesteld, waar onder andere reclamevideo's met geluid, pop-ups, flashy animaties, fullscreen rollover-reclame en grote sticky advertenties op staan.

Google heeft een rapport Advertentiefunctionaliteit opgesteld waarmee adverteerders na kunnen gaan of hun advertenties in strijd zijn met de Better Ads-normen. Daarnaast werkt het bedrijf aan de functie Funding Choices. Hiermee kunnen site-beheerders een melding tonen aan internetters die reclame blokkeren, met de vraag of ze willen stoppen met blokkeren of willen betalen via Google Contributor waarna ze geen advertenties meer voorgeschoteld krijgen.