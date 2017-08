Google spreekt websites aan die irritante advertenties tonen

Google begint bij websites melding te maken als ze advertenties tonen die door internetgebruikers als vervelend worden ervaren. Google doet dit omdat irritante advertenties volgens het bedrijf de belangrijkste reden is voor het gebruik van adblockers.

Google zegt in de komende weken te beginnen met het maken van meldingen bij websites die vervelende advertenties tonen. Google maakt hierbij gebruik van Ad Experience Report, een dienst die uitgevers helpt om minder vervelende ervaringen te creëren voor internetbezoekers. De dienst toont onder meer screenshots en video's van vervelende advertenties.

Welke reclame wel of niet door de beugel kan, is gebaseerd op de standaarden van de Coalition for Better Ads. De coalitie heeft een lijst van onwenselijke advertentiemethoden opgesteld, waar onder andere reclamevideo's met geluid, pop-ups, flashy animaties, fullscreen rollover-reclame en grote sticky advertenties op staan.

Google wijst op onderzoek van de Coalition for Better Ads, waaruit blijkt dat 69 procent van de mensen die adblockers installeren dat doet om vervelende advertenties te blokkeren. Pop-up-ads blijken bij uitstek als vervelend te worden ervaren: op desktops vormen deze advertenties 97 procent van de overtredingen van de standaarden van de Coalition for Better Ads; op mobiele telefoons is dat 54 procent. Van de ondervraagden zei 50 procent dat ze een website met pop-up-advertenties geen tweede keer meer bezoeken.

Volgens Google komen de meeste problemen met vervelende advertenties vooral voor op kleinere websites. Die hebben volgens Google niet in dezelfde mate toegang tot kwaliteitscontrole als grotere websites, zoals die van grote kranten. Google stelt dat uit het onderzoek verder blijkt dat mensen advertenties in het algemeen geen probleem vinden, alleen vervelende advertenties.

Eerder maakte Google bekend dat webbrowser Chrome vanaf begin 2018 advertenties gaat blokkeren die niet aan de standaarden voldoen. Daarbij kunnen ook advertenties vallen die afkomstig zijn van Google zelf. Volgens Google is het inperken van onwenselijke reclame noodzakelijk om ervoor te zorgen dat online adverteren ook op de lange termijn een verdienmodel blijft voor contentmakers.