Chrome speelt vanaf januari 2018 video's met geluid niet meer automatisch af

Google heeft bekendgemaakt dat Chrome vanaf januari 2018 in versie 64 geen autoplay meer toelaat van video's met geluid. Dergelijke content wordt alleen nog automatisch afgespeeld als de video's geen geluid bevatten of als de gebruiker interesse in de media heeft getoond.

Deze functionaliteit zal zowel beschikbaar komen voor de mobiele app als voor de desktop. De autoplayfunctionaliteit blijft wel in stand voor de content van een website als gebruikers deze specifieke website hebben toegevoegd aan het startscherm van hun telefoon of als er ergens wordt geklikt of gedrukt op de website. Voor desktopgebruikers zal autoplay ook beschikbaar blijven voor die websites waarop de gebruiker vaker media heeft bekeken.

Google is al langer bezig om gebruikers meer controle te geven over de geluiden die websites afspelen tijdens het surfen. Google-ontwikkelaar François Beaufort meldde eind augustus dat het bedrijf werkt aan een nieuwe functie binnen Chrome, waarmee gebruikers het geluid van hele websites kunnen dempen. Dit is al mogelijk voor individuele tabbladen, maar het verschil is dat die manier van dempen niet permanent is. Deze optie komt beschikbaar in Chrome 63.

Vanaf begin 2018 kunnen Chrome-gebruikers ook bepaalde advertenties blokkeren. Chrome zal vanaf dat moment geen reclame meer tonen die niet aan de Better Ads-standaarden voldoet. Deze standaarden beschrijven onder andere dat pop-ups, reclame met video met geluid en banners die het volledige scherm in beslag nemen, niet wenselijk zijn.