Nederlands traject voor Hyperloop One valt af bij internationale wedstrijd

Bij de Hyperloop One Global Challenge, een internationale wedstrijd waarbij teams uit allerlei landen voorstellen konden indienen voor een nieuw traject voor de Hyperloop, is het Nederlandse voorstel afgevallen.

Het Amerikaanse Hyperloop One heeft bekendgemaakt dat er nog tien winnende routes zijn overgebleven: vier in de Verenigde Staten, twee in het Verenigd Koninkrijk, twee in India, een in Mexico en een in Canada. Waarom het 428 kilometer lange traject in Nederland is afgevallen, is niet duidelijk. Het traject voor het buizensysteem in Nederland zou van Amsterdam, via Rotterdam en Arnhem naar Lelystad gaan lopen.

Volgens Josh Giegel, mede-oprichter van Hyperloop One, scoorden de tien overgebleven kandidaten het beste op het vlak van innovatie en creativiteit bij overheidsinstellingen, technische bedrijven, academici en infrastructuurexperts. Wanneer de uiteindelijke winnaar bekend wordt gemaakt, is niet duidelijk.

De winnaar van de tien overgebleven kandidaten zal uiteindelijk investeringen van Hyperloop One tegemoet kunnen zien voor de daadwerkelijke aanleg van de buizen. De Hyperloop One Global Challenge ging in mei 2016 van start. Hyperloop One wil in 2021 drie volledig operationele Hyperloop-systemen geïmplementeerd hebben.

Hyperloop One is niet het enige bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van het vervoermiddel. Het Nederlandse Hardt Global Mobility, dat voortkomt uit het Delftse studententeam dat meedeed aan de SpaceX-hyperloopwedstrijd, wil eind dit jaar gaan testen met capsules in een vacuümbuis in Delft.