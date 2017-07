Hyperloop One heeft eerste testrit succesvol afgerond

Het Amerikaanse Hyperloop One heeft zijn eerste testrit succesvol afgerond. In de test van 5,3 seconden probeerde het bedrijf alle facetten van het vervoersmiddel uit, maar de snelheid was vooralsnog beperkt tot 113 kilometer per uur.

Behalve het systeem om via magnetisme te zweven over de testbaan, was de test ook bedoeld om andere onderdelen van de hyperloop te testen, waaronder de motor, elektromagnetische rem, het systeem om de baan vacuüm te krijgen en meer, schrijft Hyperloop One. De test vond plaats op 12 mei in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada. Waarom het bedrijf het resultaat nu pas naar buiten brengt, is onbekend.

De volgende stap is om een test uit te voeren met een hogere snelheid. Dan moet de hyperloop een snelheid halen van 402 kilometer per uur. De hoge maximumsnelheid is wat van de hyperloop een aantrekkelijk vervoermiddel moet maken, omdat het korte reistijden tussen bestemmingen mogelijk moet maken.

Hyperloop One is niet het enige bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van het vervoermiddel. Het Nederlandse Hardt Global Mobility, dat voortkomt uit het Delftse studententeam dat meedeed aan de SpaceX-hyperloopwedstrijd, wil eind dit jaar gaan testen.

Het bedrijf kreeg van de NS een investering van 300.000 euro. Wereldwijd zijn verschillende bedrijven bezig met het ontwikkelen van hyperlooptechnologie en het opzetten van testfaciliteiten. Hyperloop Transportation gaat een testlocatie opzetten in Frankrijk.