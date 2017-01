Door Mark Hendrikman, dinsdag 24 januari 2017 17:40, 16 reacties • Feedback

Hyperloop Transportation Technologies, een van de twee grote bedrijven die werken aan de futuristische, efficiŽnte vorm van transport, gaat een testlocatie opzetten in het Zuid-Franse Toulouse.

Bij een persconferentie maakte HTT op dinsdag bekend dat het een faciliteit met een oppervlak van 3000 vierkante meter gaat betrekken in de Franse stad. De locatie wordt het Francazal-vliegveld, een militaire basis die niet langer in gebruik is. Hier gaat het bedrijf prototypes ontwikkelen en tests uitvoeren. Dat schrijft onder andere TechCrunch.

Kort geleden maakte Hyperloop Transportation Technologies ook bekend dat het de mogelijkheid van een Hyperloop-baan tussen de Tsjechische stad Brno en het Slowaakse Bratislava gaat onderzoeken. Deze kan mogelijk ook uitgebreid worden om Praag met deze twee steden te verbinden.

Hyperloop Transport Technologies is een van de twee grote spelers die als eerste probeert praktisch inzetbare hyperlooptechnogie te ontwikkelen. Het principe daarvan is hetzelfde als buizenpost: laat een wagon door een buis met een lage luchtdruk reizen en de verminderde luchtweerstand zorgt ervoor dat buitengewoon hoge snelheden bereikt kunnen worden zonder daarvoor buitengewoon veel kracht te leveren. Een prototype van Hyperloop One, het concurrerende bedrijf, haalde vorig jaar binnen 1,1 seconde een snelheid van 187 kilometer per uur.

Elon Musk zette het idee voor de hyperloop uiteen, maar is zelf niet verbonden met de twee techbedrijven. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX organiseert wel een Hyperloop-competitie, die over enkele dagen plaatsvindt en waaraan onder andere de TU Delft meedoet.