Het Nederlandse bouwconcern BAM werkt samen met Hardt Global Mobility, de start-up die is ontstaan uit het Hyperloop-team van de TU Delft. In Delft wordt een dertig meter lange testbuis aangelegd. Er is ook een studie gedaan naar de haalbaarheid van een Zuiderzeelijn-hyperloop.

Tim Houter, ceo van Hardt Global Mobility, zegt tegen Tweakers dat de bouw van de testfaciliteit in Delft al is begonnen, maar hij wil nog niet prijsgeven waar de testbuis precies ligt en wanneer deze gereed is. De ceo zegt dat daar volgende week meer over wordt bekendgemaakt.

Het gaat om een dertig meter lange testfaciliteit en het is de eerste in Europa. Volgens Houter is die afstand voldoende om op lage snelheid de meest kritische systemen van de hyperloop te testen. Het doel van Hardt is om binnen vier jaar een volledig operationeel testtraject van meerdere kilometers te hebben.

Voordat tot de samenwerking tussen BAM en Hardt werd besloten, is er een economische haalbaarheidsstudie gedaan naar een hyperloop op het traject van de Zuiderzeelijn. De conclusie daarvan zou zijn dat een hyperloop goedkoper is, sneller is aan te leggen en dat de ticketprijzen goedkoper zijn, in vergelijking met een traditionele spoorlijn.

De Zuiderzeelijn is de naam van de niet-gerealiseerde spoorverbinding tussen Schiphol of Amsterdam en Groningen. In de jaren tachtig en rond de eeuwwisseling werden er plannen uitgewerkt om de verbinding aan te leggen, maar tot twee keer toe werd besloten de plannen niet door te zetten.

Het studententeam van de TU Delft dat meedeed aan de hyperloop-competitie van SpaceX en het eerste onderdeel wist te winnen, richtte begin dit jaar de start-up Hardt Global Mobility op. Het bedrijf kreeg van de NS een investering van 300.000 euro.

Wereldwijd zijn verschillende bedrijven bezig met het ontwikkelen van hyperlooptechnologie en het opzetten van testfaciliteiten. Hyperloop Transportation gaat een testlocatie opzetten in Frankrijk en Hyperloop One werkt aan een testbuis in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada.



De hyperloop-pod waarmee de TU Delft deelnam aan de hyperloop-wedstrijd