Studenten van de TU Delft die werkten aan de hyperloop-wedstrijd van SpaceX beginnen een start-up om de trein te ontwikkelen. Het bedrijf Hardt krijgt een investering van 300.000 euro van ov-bedrijf NS, dat toekomst ziet in de nieuwe soort trein.

Vier leden van het studententeam van de TU Delft gaan aan de slag voor Hardt, meldt de start-up. Naast de drie ton van het NS-innovatiefonds krijgt Hardt eenzelfde bedrag van Uniiq, een Zuid-Hollands investeringsfonds. Daarmee kan het bedrijf beginnen met de ontwikkeling van het eigen concept, waarmee de studenten het eerste deel van de SpaceX-competitie wonnen.

De NS zegt niet te verwachten dat reizigers in de komende tien jaar in een hyperloop-trein zullen kunnen stappen, maar het bedrijf wil investeren in de ontwikkeling van de expertise van de experimentele trein. De medeoprichter van Hardt en teamcaptain van Delft Hyperloop zegt binnen vier jaar een werkend voertuig en testbaan op volle schaal te willen ontwikkelen. Hij verwacht wel binnen tien jaar een eerste hogesnelheids-transportsysteem neer te kunnen leggen. De start-up krijgt ook hulp van het ministerie van Economische Zaken, maar waar die hulp uit bestaat, is niet duidelijk. Minister Kamp van Economische Zaken heeft het over het 'ondersteunen bij het verder uitbouwen van hun innovatieve ideeën'.

In 2013 bracht SpaceX-voorman Elon Musk zijn ideeën over de haalbaarheid van een hyperloop in een white paper naar buiten. Over de basis van dit conceptvervoermiddel wordt al decennia nagedacht; door een vacuümbuis kun je in theorie met hoge snelheid van plek A naar plek B.