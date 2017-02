Door Joris Jansen, donderdag 16 februari 2017 11:16, 15 reacties • Feedback

Minister Kamp van Economische Zaken komt met een wetsvoorstel waarmee de regering ongewenste overnames van Nederlandse bedrijven die vitaal zijn voor de nationale veiligheid en openbare orde, kan verbieden.

Het ministerie van Economische Zaken begint donderdag met de consultatie voor de wet, heeft het departement bekendgemaakt. Het wetsvoorstel ziet niet alleen op aanbieders van telefonie en internet. Het gaat ook om aanbieders van vertrouwensdiensten en partijen die van belang zijn voor het technisch functioneren van het internet, zoals aanbieders van datacenters, hostingdiensten, certificeringsdiensten en internet exchanges. Dit blijkt uit het wetsvoorstel dat de Telecommunicatiewet zal wijzigen. De minister kan via een amvb de categorie van bedrijven uitbreiden, zodat de minister in staat is overnames bij nog meer soorten bedrijven te voorkomen.

Minister Henk Kamp erkent dat Nederland profiteert van het feit dat we een open economie hebben waarin de markt zijn werk doet. Maar volgens de minister heeft ons land "geen baat bij overnames door buitenlandse bedrijven die gelinkt zijn aan criminele activiteiten, die te boek staan als financieel kwetsbaar of die een niet-transparante eigendomsstructuur hebben. Gezien de nationale belangen die op het spel staan, leggen we voor de telecomsector een wettelijke basis om dergelijke overnames te kunnen voorkomen", aldus Kamp.

De minister is niet geheel vrij om zelf te bepalen wanneer er sprake zou zijn met een bedreiging van de nationale veiligheid op openbare orde; wat hieronder wordt verstaan wordt gereguleerd door bepalingen in het EU-Werkingsverdrag.

Uit de begeleidende Memorie van Toelichting blijkt dat als er onder de nieuwe wet sprake is van een overname, de overdracht van zeggenschap via de aandelen nietig is als de minister een verbod op de overname heeft uitgesproken. Bij overnames via de beurs gaat dit anders, omdat het nietig verklaren van een aandelenoverdracht via de beurs het functioneren van de effectenmarkten in gevaar kan brengen. Bij een door de minister ongewenst geacht overnamebod via de beurs, zal de overdracht van aandelen wel rechtsgeldig zijn, maar kan de overnamepartij het stemrecht van de verkregen aandelen niet uitoefenen.

Aanleiding voor de nieuwe wet is onder meer de kwestie uit 2013 van de overname van KPN door het Mexicaanse América Móvil van miljardair Carlos Slim. Slim trok zijn overnamebod op KPN in, nadat de overnameplannen waren vastgelopen door een beschermingswal van KPN. De Stichting Preferente Aandelen B van KPN kreeg een aantal speciale aandelen waardoor Slim geen doorslaggevend meerderheidsbelang kon verwerven. Hiermee blokkeerde de stichting de overname.

De internetconsultatie van het nieuwe wetsvoorstel duurt nog tot eind maart. Belanghebbenden kunnen tot die tijd reageren op het ontwerp van het wetsvoorstel. In het tweede kwartaal van 2017 wordt het wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd en daarna zal de minister het indienen in de Tweede Kamer.