Door Arnoud Wokke, donderdag 16 februari 2017 11:12, 7 reacties • Feedback

Er is een marketingrender online verschenen die het uiterlijk toont van de Huawei P10. De telefoon heeft een vingerafdrukscanner aan de voorkant, terwijl Huawei de scanner jarenlang steevast aan de achterkant van telefoons plaatste.

De renders tonen de telefoon in onder meer blauw en groen en komen van de bekende twitteraar @evleaks. Verder keert de dubbele camera met Leica-logo van de P9 en Mate 9 terug aan de achterkant. Daarnaast zijn enkele elementen te zien, vermoedelijk een flits en wellicht een opening voor een laser voor autofocus.

De telefoon heeft op het oog een traditioneel 16:9-scherm zonder aflopende randen. Andere fabrikanten als Samsung, LG en Apple lijken smartphones met langere schermen te willen gaan presenteren. Over de grootte en het materiaalgebruik is nog niets bekend. Woensdag bleek al uit een keuring van de FCC dat de accu een capaciteit krijgt van 3100mAh.

Daarnaast zijn er op GizChina renders verschenen van wat de P10 Plus zou zijn, een model dat net als de onlangs in Nederland verschenen Mate 9 Porsche Design een scherm dat aan beide zijden gekromd is, zoals de Galaxy S7 Edge en S6 Edge van Samsung.

Huawei houdt op zondag 26 februari een evenement voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress. Daar zal het vermoedelijk de nieuwe smartphones laten zien.