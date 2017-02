Door Julian Huijbregts, donderdag 16 februari 2017 11:12, 17 reacties • Feedback

De Belgische internetprovider Scarlet introduceert een abonnement zonder harde datalimiet voor 35 euro per maand. Het Loco-abonnement biedt een downloadsnelheid van 50Mbit/s en upload van 4Mbit/s. Als klanten meer dan 500GB verbruiken, wordt de downloadsnelheid beperkt tot 3Mbit/s.

Klanten kunnen die beperking opheffen door 5 euro te betalen voor de 'Comfort'-optie die nog eens 500GB extra biedt. De internetsnelheden van het Scarlet Loco-abonnement zijn relatief laag in vergelijking met de concurrentie, maar de prijs is ook lager dan andere abonnementen die onbeperkt internet of een vergelijkbare fup bieden in België.

Scarlet komt ook met het Poco-abonnement, dat 23 euro per maand kost en een datalimiet van 50GB heeft. De downloadsnelheid is 30Mbit/s en uploaden kan met 2Mbit/s. Als klanten de downloadlimiet bereiken, kunnen ze voor 3 euro nog eens 50GB aanschaffen. Voor beide abonnementen gelden eenmalige aansluitkosten van 50 euro.

Volgens Scarlet is Poco het goedkoopste abonnement voor vast internet in België. Andere aanbieders zoals VOO, Proximus, Telenet en SFR hebben abonnementen van ongeveer 25 tot 28 euro per maand, die bieden in de meeste gevallen een hogere snelheid en allemaal een downloadlimiet van 100GB of hoger. De meerprijs om extra data te kopen is bij Scarlet Poco wel het goedkoopst per gigabyte.