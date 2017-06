Scarlet introduceert mobiel abonnement zonder belminuten met 5GB data

De Belgische virtuele provider Scarlet introduceert zijn eerste abonnement zonder belminuten en sms'jes. Het abonnement HiFive biedt wel 5GB data via het 4g-netwerk van Proximus voor vijftien euro per maand.

Gebruikers kunnen wel bellen en sms'en met het abonnement, maar betalen daarbij per belminuut of berichtje. Dat is volgens de site van Scarlet twintig cent per minuut en vijf cent per sms. Er is ook de optie om negentig minuten en duizend sms'jes bij te kopen voor drie euro per maand. Als de 5GB op is, betalen gebruikers vijf cent per MB of vijf euro voor een bundel van 1GB.

Het is voor het eerst dat Scarlet met een abonnement komt zonder inbegrepen belminuten en sms'jes. In de hele Benelux is dat ongebruikelijk, omdat providers door het standaard toe te voegen relatief kleine bundels voor een hoge prijs kunnen verkopen. Sommige duurdere providers bieden onbeperkt bellen en sms'en in hun abonnementen.

In lijn met de nieuwe roamingregels is de databundel bruikbaar in de hele Europese Unie. Scarlet is een virtuele provider en functioneert op het netwerk van Proximus. Het biedt naast het abonnement zonder belminuten ook de abonnementen Red, Hot en Chilli aan, die allemaal wel belminuten en sms'jes in de bundels hebben.