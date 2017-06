'Alibaba en andere bedrijven investeren negen miljard euro in Chinese provider'

De Chinese webwinkel Alibaba, in de Benelux bekend van zijn consumentenversie AliExpress, zou samen met andere bedrijven omgerekend meer dan negen miljard euro in China Unicom investeren. Die provider is wat grootte betreft de middelste van drie staatsproviders in China.

Met de investeringen zou China Unicom weer concurrerend willen worden. Behalve Alibaba doet ook Tencent mee. Baidu, een ander groot Chinees bedrijf, zat aan tafel bij de gesprekken, maar is om onbekende redenen afgehaakt, meldt persbureau Reuters. De investering omvat in totaal zeventig miljard yuan, omgerekend momenteel ongeveer 9,1 miljard euro. Via de uitgifte van aandelen wil China Unicom nog eens vijftig miljard yuan ophalen.

Volgens Reuters staat China Unicom bekend als een provider die traag reageert op ontwikkelingen in de telecomindustrie, terwijl er meer mensen zouden werken dan nodig zijn. Alle providers in China zijn in handen van de staat. De andere twee in de top drie zijn China Mobile en China Telecom.

Het is de grootste investering van bedrijven in een Chinese provider tot nu toe. De investering gebeurt via de notering van China Unicom aan de beurs van Sjanghai. De betrokken bedrijven hebben de investering niet bevestigd.