'Tencent investeert in ontwikkelaar van PlayerUnknown's Battlegrounds'

De Chinese internetgigant Tencent heeft naar verluidt ge´nvesteerd in ontwikkelaar Bluehole Studio, de ontwikkelaar van het populaire PlayerUnknown's Battlegrounds. Het is niet duidelijk hoeveel er is ge´nvesteerd; geen van beide bedrijven heeft officieel gereageerd.

Volgens Yicai Global, een Engelstalige website van het Chinese Shanghai Media Group, wilde het Chinese Tencent in eerste instantie ontwikkelaar Bluehole in zijn geheel inlijven door alle aandelen te kopen, maar het Koreaanse Bluehole zou dat hebben geweigerd. Een bron met kennis van de deal zou dat hebben bevestigd.

Deze vermeende interesse in Bluehole Studio kan onder andere te maken hebben met de indrukwekkende groeicijfers van de game. Onlangs bleek volgens Steam Charts, een onofficiële website die de activiteit van spelers bijhoudt, dat PlayerUnknown's Battlegrounds meer dan 600.000 spelers had tijdens een piekmoment; in juli lag dat aantal nog op 481.000. Het gemiddelde aantal spelers steeg in juli met 63 procent.

Daarnaast past de investering in PlayerUnknown's Battlegrounds bij Tencents interesse in e-sports. In juni bleek dat het bedrijf in de komende vijf jaar 13 miljard euro steekt in de Chinese e-sportsmarkt. PlayerUnknown's Battlegrounds zal op de Gamescom-beurs in Keulen zijn eerste e-sportstoernooi krijgen, waarbij grote e-sportsorganisaties zoals Cloud9 en Team Liquid meedoen.

Op Twitch wordt de game veelvuldig bekeken; in juli zou er in totaal 60 miljoen uur zijn gekeken, waarmee alleen League of Legends en Counter-Strike: Global Offensive nog populairder waren op Twitch. Mede gelet op de stevige groeicijfers van de game en de grote populariteit van de game, ook op videoplatforms als Twitch, heeft de shooter de potentie een grote e-sportsgame te worden.

Daarnaast is Tencent bezig een groter speler te worden in de mondiale gamemarkt. Het bedrijf is eigenaar van Riot Games, de maker van League of Legends, een van de grootste e-sportsgames. In juni was er het gerucht dat Tecent de Angry Birds-maker Rovia wil overnemen voor 3 miljard dollar. Ook bezit Tencent een minderheidsbelang in Activision Blizzard en een meerderheidsbelang in de Finse mobiele gameontwikkelaar Supercell. Volgens het in Amsterdam gevestigde dataonderzoeksbureau Newzoo bezat Tencent door dit meerderheidsbelang in de ontwikkelaar van Supercell in 2016 in totaal 13 procent van de wereldwijde gamemarkt.