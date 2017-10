PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt voorlopig geen singleplayercampagne

Brendan Greene, de bedenker en maker van PlayerUnknown's Battlegrounds, heeft in een interview gezegd dat er voorlopig geen singleplayermodus wordt toegevoegd aan de game. Eerder hintte hij nog op de mogelijkheid van het introduceren van een singleplayercampagne.

De maker van de game zegt in een gesprek met Gamespot dat er geen geld en tijd is voor het introduceren van een singleplayergedeelte. Volgens Greene zijn er in het geheel geen plannen om een campagne, al dan niet met co-op, toe te voegen aan de game. Hij sluit de toevoeging van een campagne in de toekomst echter niet geheel uit. Eerder gaf Greene nog aan dat het fictieve eiland waarop PlayerUnknown's Battlegrounds zich afspeelt, een goede locatie zou zijn voor een interessant verhaal.

Greene maakte ook bekend dat het eerder aangekondigde vaulting-systeem, waardoor spelers met hun personages kunnen klimmen, en over obstakels en door ramen kunnen springen, vanaf volgende week beschikbaar komt om te worden getest. Oorspronkelijk was dit systeem niet in de game opgenomen, omdat Greene niet had verwacht dat PlayerUnknown's Battlegrounds zo succesvol zou worden en hij dacht dat het niet belangrijk was voor de algehele spelervaring.

Verder liet Greene weten dat er wordt gekeken naar de optie om crossplay tussen de Xbox One en de pc mogelijk te maken. Greene wil dat spelers van zowel de Xbox One als de pc samen kunnen spelen, omdat de ervaring op beide platforms dezelfde is. Hij wilde echter geen nadere details geven; het is daardoor onbekend of er ook daadwerkelijk aan wordt gewerkt. Microsoft kondigde tijdens de E3-beurs aan dat PlayerUnknown's Battlegrounds ook zal uitkomen voor de Xbox One, al is daar nog geen officiële releasedatum voor.

Het vaultingsyteem