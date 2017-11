Test PC 1.0 PlayerUnknown's Battlegrounds loopt vertraging op

Een onverwacht probleem heeft tot uitstel van de test van PlayerUnknown's Battlegrounds PC 1.0 geleid. Niet bekend is wanneer de test voor de versie plaats gaat vinden en of het uitstel invloed heeft op de uiteindelijke release.

De makers van het spel specificeren niet om wat voor probleem het gaat. Wel is het duidelijk dat er woensdag een 'onverwacht' probleem plaatsvond, dat donderdag nog niet gerepareerd kon worden. "Als de testservers in werking gezet worden, gaan we ze voor een lange tijd draaiende houden en het is cruciaal dat ze in een stabiele omgeving werken", aldus het team achter het spel.

De test voor PC 1.0 is daarmee uitgesteld. Zodra het probleem verholpen is, maakt het ontwikkelteam een nieuwe planning voor komende testen bekend. De PC 1.0-versie moet eind december verschijnen. Niet bekend is of het uitstel van de test invloed heeft op deze releaseperiode. De versie gaat onder andere het vaulting-systeem bevatten, waardoor spelers kunnen klimmen en over obstakels en door ramen kunnen springen. Daarnaast zijn er aanpassingen op het gebied van het rijden van voertuigen en ballistiek, en vinden er serveroptimalisaties plaats.