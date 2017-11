Qualcomm klaagt Apple aan wegens contractbreuk om Intel te bevoordelen

Qualcomm heeft Apple aangeklaagd omdat het bedrijf uit Cupertino het contractbreuk met betrekking tot softwarelicenties gepleegd zou hebben. Hierdoor zou Apple Intel bevoordeeld hebben met de levering van modems voor mobiel internet.

Qualcomm heeft de aanklacht neergelegd bij de rechtbank van San Diego, schrijft Reuters. De chipontwerper stelt dat Apple zijn marktpositie heeft gebruikt om toegang te eisen tot Qualcomms vertrouwelijke software, waaronder de broncode. Niet eerder zou Apple dergelijke toegang geëist hebben.

Volgens Qualcomm heeft concurrent Intel voordeel gekregen door de eisen. Apple gebruikt sinds de release van de iPhone 7 Intel-modems, naast Qualcomm-modems. De rechtszaak komt in een week waarin er geruchten verschenen dat Apple helemaal af wil van Qualcomm-modems in zijn iPhones en iPads. Die beslissing zou voortkomen uit de stap van Qualcomm om geen software meer aan Apple leverde om zijn chips in prototypes te testen. De chipontwerper zou hiermee gestopt zijn wegens een geschil over licenties op patenten.

Apple en Qualcomm hebben sindsdien meerdere juridische geschillen over en weer. De strijd met Apple heeft de winst van Qualcomm doen verdampen, bleek bij de kwartaalcijfers van het bedrijf.