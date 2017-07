Winst van Qualcomm daalt flink door rechtszaken met Apple

De winst van Qualcomm was in het afgelopen kwartaal 40 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat komt door de rechtszaken met Apple waarin de chipontwerper verwikkeld is. De omzet was 11 procent lager.

Qualcomm voldeed met een omzet van 5,4 miljard dollar en een winst van 866 miljoen dollar, omgerekend 753 miljoen euro, wel aan zijn eigen verwachtingen. In april had het bedrijf de verwachtingen al naar beneden bijgesteld door de lopende rechtszaken. In het afgelopen kwartaal heeft de chipontwerper 187 miljoen van zijn socs geleverd. Iets minder dan een jaar geleden, toen dat er 201 miljoen waren, maar 4 procent meer dan in het voorgaande kwartaal. Voor het huidige kwartaal, dat loopt tot september, voorspelt Qualcomm wederom een lagere winst, maar wel denkt de chipontwerper omzetgroei te kunnen maken.

In de presentatie van de kwartaalcijfers stelt ceo Steve Mollenkopf dat Qualcomm de beste papieren in huis heeft in het conflict met Apple. Woensdag breidde de chipontwerper zijn aanklacht tegen Apple verder uit bij rechtbanken in Duitsland. In de juridische strijd beschuldigt Apple de chipontwerper ervan misbruik te maken van zijn machtspositie en te veel geld te vragen voor het gebruik van patenten. Die aanklacht volgde nadat bekend werd dat de Federal Trade Commission van de VS een klacht indiende tegen Qualcomm, omdat het bedrijf zijn patenten op netwerkchips zou misbruiken en er oneerlijke handelspraktijken op na zou houden.

Apple weigert licentievergoedingen te betalen tijdens de rechtszaken. Qualcomm heeft zelf verschillende patentzaken tegen de iPhone-maker aangespannen en eist een importverbod op iPhones in de VS en Duitsland. Eerder dit jaar won Blackberry een zaak over vergoedingen tegen Qualcomm. De chipontwerper moest daardoor 940 miljoen dollar aan te veel betaald licentiegeld teruggeven aan Blackberry.

Begin dit jaar halveerde de winst van Qualcomm. Toen trok het bedrijf 868 miljoen dollar af van zijn winst om een door de Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit opgelegde boete te betalen. In Europa lopen ook twee onderzoeken naar de handelspraktijken van Qualcomm. In een voorlopige conclusie stelde de Europese Commissie eind 2015 al dat Qualcomm fabrikanten illegaal heeft betaald voor exclusieve afname van zijn chipsets.