Groep met Google, Samsung en Microsoft steunt Apple in strijd tegen Qualcomm

De Computer & Communications Industry Association vraagt de ITC om Qualcomms verzoek om een importban van iPhones en iPads met Intel-modem in de VS te weigeren. Onder de leden van de lobbygroep bevinden zich Google, Samsung, Intel, Microsoft en Facebook.

De CCIA is van mening dat Qualcomms oproep aan de International Trade Commission om de import van iPhones en iPads in de VS te blokkeren de belangen van consumenten schaadt. "Qualcomm gebruikt zijn dominante positie om druk te leggen op concurrenten en de prijs van concurrerende producten op te drijven", stelt de CCIA, die daaraan toevoegt dat een importban de monopoliepositie van Qualcomm verder zou versterken.

Apple en Qualcomm zijn zelf geen lid van de CCIA. Onder die leden bevinden zich naast genoemde bedrijven onder andere Amazon, eBay, Mozilla en Nvidia. De CCIA stelt gericht te zijn 'op het bevorderen van innovatie en toegang tot informatie en communicatie', door 'het promoten van eerlijke en open concurrentie'.

Qualcomm eiste begin juli bij de ITC een importstop van iPhones en iPads met Intel-modem. Het bedrijf claimt dat Apple inbreuk op zijn patenten maakt met de modellen. Het gaat om zes patenten, die onder meer technologie voor carrier aggregation en het verlengen van de accuduur tijdens het laden beschrijven. Qualcomm en Apple zijn al maanden in een juridisch gevecht over patenten en licenties verwikkeld.