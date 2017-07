Qualcomm breidt zaak tegen Apple uit en eist verkoopstop iPhone in Duitsland

Qualcomm heeft zijn rechtszaak tegen Apple uitgebreid naar Duitsland en eist nu ook in dat land een verkoopstop van iPhones. Eerder eiste de chipontwerper al een importverbod op de smartphones in de VS, vanwege inbreuk op patenten.

Volgens de Südwest Presse heeft Qualcomm bij rechtbanken in Mannheim en München zaken aangespannen tegen Apple wegens patentinbreuk. De Duitse krant stelt dat de betreffende rechtbanken in Duitsland zaken sneller afhandelen dan de Amerikaanse tegenhangers en dat ze een 'vriendelijke houding' hebben tegenover patenthouders.

De chipontwerper eist een verkoopstop van alle iPhone-modellen in Duitsland. Eerder deze maand kwam Qualcomm met een vergelijkbare aanklacht in de VS, daarbij eiste het bedrijf een importverbod op alle iPhones met Intel-modem. Bij de Duitse aanklacht is dat niet gespecificeerd, maar in Europa levert Apple alleen iPhones met Intel-modem.

Net als in de VS draait de zaak om verschillende patenten. Qualcomm claimt dat Apple weigert te betalen voor het gebruik van technologie waar het patent op heeft. Apple begon de zaak in in januari door een aanklacht in te dienen tegen Qualcomm. De iPhone-maker stelt dat Qualcomm misbruik maakt van zijn machtspositie, onder andere doordat fabrikanten die Qualcomm-modems afnemen geen licentiekosten hoeven te betalen. Apple wil dat een aantal patenten ongeldig wordt verklaard.

Bij de juridische strijd zijn ook fabrikanten betrokken die iPhone-onderdelen maken. Woensdag werd bekend dat Foxconn, Pegatron, Wistron en Compal Electronics een aanklacht ingediend hebben tegen Qualcomm wegens het overtreden van Amerikaanse mededingingsregels. De aanklacht is een reactie op een zaak die Qualcomm tegen de Taiwanese fabrikanten van iPhone-onderdelen aanspande. Apple zou de fabrikanten hebben opgedragen om geen licentiekosten meer te betalen aan de chipontwerper.