Commissie VS onderzoekt klacht Qualcomm dat Apple patenten heeft geschonden

Functionarissen van de Amerikaanse International Trade Commission gaan zich buigen over de klacht van Qualcomm dat Apple patenten zou hebben geschonden bij het produceren van onder meer de iPhone 7.

De handelscommissie zegt het onderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden. Binnen 45 dagen na de start van het onderzoek zal de commissie een einddatum voor het onderzoek communiceren. Qualcomm wil dat er een Amerikaans importverbod wordt ingesteld op iPhones met een Intel-modem, en dat Apple geen marketing- en verkoopactiviteiten meer mag ontplooien in de VS omtrent iPhones en iPads die cellular baseband processors gebruiken die niet afkomstig zijn van Qualcomm. De chipmaker wil ook een verkoopstop van de iPhone afdwingen in Duitsland.

Qualcomm diende begin juli een verzoek in bij de Amerikaanse internationale handelscommissie om een onderzoek te starten naar de vermeende patentinbreuk door Apple. Volgens chipmaker Qualcomm gebruikt Apple zes patenten in iPhones waarop het bedrijf uit Cupertino geen licentie heeft. Qualcomm heeft niet gezegd dat de Intel-modems de patenten van Qualcomm schendt, maar wel de manier waarop Apple ze in de iPhone 7 gebruikt.

Wie modems afneemt van Qualcomm, krijgt automatisch een licentie op de patenten. Apple maakte al eerder juridisch bezwaar tegen die bundeling van een product, het modem, en de licenties. Het bedrrijf begon de zaak in januari door een aanklacht in te dienen tegen Qualcomm. De iPhone-maker stelt dat Qualcomm misbruik maakt van zijn machtspositie, onder andere doordat fabrikanten die Qualcomm-modems afnemen, geen licentiekosten hoeven te betalen. Apple wil dat een aantal patenten ongeldig wordt verklaard.

Bij de juridische strijd zijn ook fabrikanten betrokken die iPhone-onderdelen maken. In juli werd bekend dat Foxconn, Pegatron, Wistron en Compal Electronics een aanklacht ingediend hebben tegen Qualcomm wegens het overtreden van Amerikaanse mededingingsregels. De aanklacht is een reactie op een zaak die Qualcomm tegen de Taiwanese fabrikanten van iPhone-onderdelen aanspande. Apple zou de fabrikanten hebben opgedragen om geen licentiekosten meer te betalen aan de chipontwerper.