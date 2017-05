Door Sander van Voorst, vrijdag 26 mei 2017 18:59, 8 reacties • Feedback

Het definitieve bedrag dat Qualcomm aan BlackBerry moet betalen, komt neer op 940 miljoen dollar. Omgerekend is dat ongeveer 841 miljoen euro. Dat is het gevolg van een bindende arbitrageprocedure tussen de twee bedrijven, die is aangespannen door BlackBerry.

BlackBerry meldt dat het overeenstemming met Qualcomm heeft bereikt over het uiteindelijke bedrag, dat uiterlijk 31 mei moet zijn betaald. Het bedrag bestaat onder andere uit advocaatkosten en rente. In april werd al bekend dat het minimumbedrag dat Qualcomm moest betalen neer zou komen op ongeveer 815 miljoen dollar. Het definitieve bedrag stond toen echter nog niet vast.

Destijds liet Qualcomm weten dat de zaak draaide om te veel betaalde royalty's door het Canadese bedrijf. Het gaat om vergoedingen die het Canadese bedrijf tussen 2010 en 2015 aan de chipontwerper betaalde per 'subscriber unit'. Het is onduidelijk waarvoor BlackBerry de royalty's precies afdroeg, mogelijk voor gebruik van patenten of onderdelen. Qualcomm zei destijds het niet eens te zijn met de beslissing. Doordat het om arbitrage ging, was er geen hoger beroep mogelijk.

Vrijdag werd eveneens bekend dat de aandeelhouders van Qualcomm een zaak tegen het bedrijf zijn begonnen, onder andere vanwege de manier waarop het bedrijf de Snapdragon 810-soc heeft uitgebracht. Daarnaast is de chipmaker verwikkeld in andere rechtszaken en mededingingsonderzoeken.