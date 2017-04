Door Julian Huijbregts, woensdag 12 april 2017 15:39, 15 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Qualcomm moet 814,9 miljoen dollar, omgerekend 768 miljoen euro, betalen aan BlackBerry. Dat is de uitkomst van een bindende arbitragezaak tussen de fabrikanten. De chipontwerper moet het bedrag betalen omdat het bedrijf te veel geld heeft gevraagd voor royalty's tussen 2010 en 2015.

BlackBerry meldt woensdag in een persbericht dat het minimaal 814.868.350 dollar krijgt van Qualcomm. Dat bedrag loopt nog op doordat ook de advocatenkosten en wettelijke rente worden bijgevoegd. Het definitieve bedrag wordt na 30 mei bekendgemaakt.

Qualcomm meldt in een eigen persbericht dat het geschil ging over royalty's die door BlackBerry tussen 2010 en 2015 betaald zijn per 'subscriber unit'. Daaruit is op te maken dat BlackBerry voor iedere gebruiker van zijn BIS-dienst een bedrag betaalde aan Qualcomm. De bedrijven maken niet bekend waarvoor de royalty's precies betaald werden. Deze kunnen gerelateerd zijn aan bepaalde patenten voor software- of hardwaretechnieken.

Qualcomm is het niet eens met de uitspraak, maar omdat beide bedrijven hebben afgesproken om het geschil uit te vechten door middel van een bindende arbitragezaak, is het niet mogelijk om in beroep te gaan. Volgens Qualcomm ging het om een een specifieke overeenkomst met BlackBerry en heeft de zaak geen invloed op overeenkomsten met andere fabrikanten.

Ook Apple is met Qualcomm in een rechtszaak over royalty's verwikkeld. De iPhone-maker stelt dat Qualcomm een miljard dollar aan te veel betaalde royalty's moet teruggeven. Qualcomm reageerde daar vervolgens op met een aanklacht tegen Apple over het niet nakomen van afspraken.

Wereldwijd hebben autoriteiten in de afgelopen jaren Qualcomm ervan beschuldigd dat het zijn positie op de markt misbruikt. In januari kwam de Amerikaanse Federal Trade Commission tot die conclusie. Eind vorig jaar legde de Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit Qualcomm een boete op van omgerekend 815 miljoen euro, wegens het belemmeren van concurrentie en schenden van patentregelgeving. Qualcomm vecht die boete aan.

Begin 2015 kreeg de chipmaker om vergelijkbare redenen een miljoenenboete in China. Toen ging Qualcomm niet in beroep, maar volgde het een schikking. In Europa lopen er twee onderzoeken naar de handelspraktijken van Qualcomm. In een voorlopige conclusie stelde de Europese Commissie dat Qualcomm fabrikanten illegaal heeft betaald voor exclusieve afname van zijn chipsets. In deze zaak is nog geen boete opgelegd, maar die kan volgen als Qualcomm de beschuldigingen niet weet te weerleggen.