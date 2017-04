Door Julian Huijbregts, woensdag 12 april 2017 16:15, 24 reacties • Feedback

Ubisoft en ESL Benelux organiseren samen een e-sportskampioenschap rondom de game Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Het seizoen start op 1 mei en er vinden competities plaats op de pc en de PlayStation 4.

Het kampioenschap op de pc bestaat uit vier seizoenen van drie maanden. Wekelijks nemen teams uit Nederland, België en Luxemburg het tegen elkaar op. Het eerste seizoen gaat op 1 mei van start en eindigt op 29 en 30 juli met seizoensfinales.

Bij de wekelijkse wedstrijden kunnen teams R6-credits verdienen en krijgen ze Go4-punten waarmee de maandelijkse ranking wordt bepaald. De acht teams met de hoogste score gaan door naar de maandelijkse finale, waarin meer R6-credits te verdienen zijn. Iedere drie maanden is er een seizoensfinale waarmee 1500 euro te verdienen is. Deze wordt gehouden in de ESL Benelux TV Studio in Haarlem.

Het Benelux-kampioenschap voor de PlayStation 4 start eveneens op 1 mei, maar heeft een maandelijkse structuur, waarbij teams iedere maand kans maken op de prijzenpot van 500 euro. Rainbow Six: Siege kent ook een internationale e-sportscompetitie, de Pro League, waarvan de tweede jaargang is gestart. De game werd eind 2015 uitgebracht.

