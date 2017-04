Door Julian Huijbregts, woensdag 12 april 2017 17:10, 2 reacties • Feedback

Sony heeft de IMX390CQV-sensor gepresenteerd. Het is een chip van het 1/2,7"-formaat met een resolutie van 2,45 megapixel. De sensor is in staat om hdr-beelden te maken en daarbij flicker-reductie toe te passen. Dat komt van pas bij het waarnemen van bijvoorbeeld stoplichten.

Volgens Sony is de IMX390CQV de eerste sensor die hdr en flicker-reductie combineert. De fabrikant prijst de chip aan voor gebruik in autonome auto's. Dankzij de hdr-functie moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld in een tunnel zowel de donkere binnenkant als de heldere buitenkant waar te nemen.

Flicker-reductie zorgt ervoor dat de camera signalen zoals snelheidsborden en stoplichten die gebruikmaken van ledlampen goed kan herkennen. De sensor kan ook bij hdr-weergave de sluitertijd lang genoeg maken zodat er geen knipperend beeld optreed. Het beeld wordt zestig keer per seconde ververst bij gebruik van een resolutie van 1920x1080 pixels.

Vanwege de lage resolutie is de sensor niet interessant om toe te passen in bijvoorbeeld smartphones. Omdat de pixels relatief groot zijn, kan hij veel licht vangen. Volgens Sony is de chip geschikt voor waarneming bij maanlicht. Sony gaat samples van de chip in vanaf mei dit jaar verstrekken aan fabrikanten. De prijs bedraagt 5000 yen per stuk, omgerekend zo'n 43 euro. De massaproductie moet in maart 2018 van start gaan.