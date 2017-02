Door Arnoud Wokke, dinsdag 7 februari 2017 09:22, 39 reacties • Feedback

Sony heeft een camerasensor voor smartphones gepresenteerd die full-hd-videobeelden kan opnemen met duizend frames per seconde. Deze functie is mogelijk doordat de sensor de beelden tijdelijk opslaat in dram met een grootte van 1Gbit.

De beelden die het dram vervolgens doorstuurt naar de isp zijn van een reguliere framerate, waardoor alle gangbare isp's overweg kunnen met de nieuwe sensor, claimt Sony. De hoge framerate voor slow-motion is mogelijk doordat de sensor beelden sneller kan vastleggen. Voor foto's zou dat als voordeel hebben dat het een rolling shutter-effect voorkomt.

Sony heeft de sensor nog niet bij naam genoemd, al valt hij ongetwijfeld in de IMX-serie van camerasensoren. Ook is onduidelijk wanneer hij in smartphones zal verschijnen. Het gebeurt veel dat divisies van grote bedrijven in deze tijd van het jaar componenten aankondigen. Die verschijnen dan in smartphones die de fabrikant eind februari op telecombeurs Mobile World Congress presenteert. Dat is nu ook mogelijk: Sony houdt op de beurs een persconferentie.

De sensor heeft een grootte van 1/2,3" en beschikt over een maximale resolutie van 21,2 megapixels met pixels van 1,22 micron groot. De specs vermelden verder dat hij 4k kan opnemen in 60fps. Het gaat volgens de fabrikant om de eerste smartphonesensor met drie lagen, waarbij het dram de derde laag is die andere sensors tot nu toe niet hadden. Het is voor het eerst dat Sony een sensor met dram aankondigt voor smartphones. Eerder presenteerde de fabrikant al wel Cybershot-camera's met een dergelijke sensor.

Update, 10:10 Zoals tweaker Balance uitrekent, is de 1000fps-modus bruikbaar voor slechts beperkte tijd per keer, door de beperkingen van het dram. Het gaat in totaal om momenten van 0,06 seconden, die met 30fps in de video dus twee seconden duren of met 15fps vier seconden.