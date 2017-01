Door Arnoud Wokke, dinsdag 17 januari 2017 06:54, 13 reacties • Feedback

De Chinese smartphonemaker Vivo heeft een telefoon gepresenteerd met dubbele frontcamera. De primaire camera maakt de foto's, terwijl de secundaire camera diepte-informatie moet achterhalen en opslaan om de achtergrond van selfies te kunnen blurren.

De primaire camera aan de voorkant is een Sony IMX376, een sensor van de Japanse fabrikant die tot nu toe alleen Vivo in gebruik heeft. Het gaat om een sensor met een grootte van 1/2,78" en een maximale resolutie van twintig megapixels. De lens heeft een diafragma van f/2.0. Ook kan de frontcamera de scène verlichten met een 'soft light'.

Naast het blurren van de achtergrond kunnen gebruikers ook na het nemen van de foto de focus aanpassen; vermoedelijk neemt de telefoon meerdere foto's achter elkaar met verschillende punten waarop het scherpstelt om deze functie mogelijk te maken.

De V5 Plus heeft aan de achterkant een niet nader genoemde camera met een maximale resolutie van zestien megapixels. De telefoon heeft verder een fullhd-scherm met een diagonaal van 5,5". Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 625, een op 14nm gemaakte soc met acht Cortex A53-processorkernen en een Adreno 505-gpu. Die soc is ook te vinden in onder meer de Huawei Nova en Lenovo P2.

De telefoon meet 15,2x7,4cm en is 7,3mm dik. Vivo brengt de V5 Plus binnenkort uit en volgens eerdere pre-orderpagina's die online gingen ligt de prijs omgerekend ongeveer tussen 350 en 400 euro. Het toestel komt naar alle waarschijnlijkheid niet officieel in Europa uit.