Samengevat

De Lenovo P2 is de telefoon met grootste accu tot nu toe, gemaakt door een bekende fabrikant. Met 5100mAh is hij meer dan anderhalf keer zo groot als de accu van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S7, terwijl hij zelfs drie keer zo veel capaciteit heeft als de accu van een iPhone 7. Het leidt tot een geweldige accuduur, die zijn gelijke niet kent. Daarnaast heeft hij prima hardware, een solide metalen behuizing en een goed werkende vingerafdrukscanner. Zwakke punten zijn de camera's en eventueel de eigenaardigheden in de software. Bovendien is het de vraag hoe vaak deze telefoon updates zal krijgen; Lenovo heeft op dat gebied geen goede naam. Desondanks is deze telefoon zeer aan te raden voor eenieder die de dag wil doorkomen zonder zorgen over de accu, bij welk gebruik dan ook.