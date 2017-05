Door Arnoud Wokke, maandag 29 mei 2017 08:12, 2 reacties • Feedback

Huawei heeft de Nova 2 en Nova 2 Plus gepresenteerd. De telefoons hebben een frontcamera met een maximale resolutie van twintig megapixel en een dubbele camera aan de achterkant, met resoluties van twaalf en acht megapixel.

Waar de eerste Nova een op de Nexus 6P geïnspireerd ontwerp heeft, wisselt Huawei dat in voor een metalen ontwerp met antennelijnen die afbuigen richting de boven- en onderkant, iets wat Apple onder meer ook deed met de iPhone 7. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant, in tegenstelling tot bij de recente P10 en P10 Plus.

Beide telefoons draaien op een HiSilicon Kirin 659-soc van Huawei zelf, met vier Cortex A53-kernen op 2,4GHz met daarbij vier Cortex A53-kernen op 1,7GHz, bijgestaan door een Mali T830MP2-gpu van ARM. Huawei doet daar 4GB aan lpddr3-geheugen bij. De emmc-opslag heeft een capaciteit van 64 of 128GB.

Het grote verschil tussen beide telefoons is het schermformaat. De Nova 2 heeft een 5"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels, terwijl de Plus een 5,5"-lcd heeft met dezelfde resolutie. Behalve de resoluties maakt Huawei weinig specs bekend van de camera's in de Nova 2-serie. De Nova 2 moet 2499 yuan kosten, terwijl de Plus-versie 2899 yuan moet opbrengen. Dat is omgerekend ongeveer 350 en 410 euro.

De Nova kwam vorig jaar in de Benelux uit voor 349 euro, de Nova Plus is hier nooit verschenen. Het is onbekend of en wanneer Huawei de Nova 2-serie in de Benelux op de markt zal brengen.