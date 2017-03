Door Chris Broesder, dinsdag 21 maart 2017 06:00, 79 reacties • Feedback

Huawei borduurt dit jaar verder op het toestel waar het vorig jaar mee kwam: de P9. Die telefoon was vernieuwend te noemen, met name door zijn dubbele camera. Naast zijn elegante behuizing en de vlotte werking van het toestel, waren er ook een paar minpunten. Zo was het scherm niet geweldig afleesbaar in de zon, was de software niet je van het en was de accuduur aan de karige kant.

De P10 is op het eerste gezicht geen heel vernieuwende smartphone, maar lijkt deze punten wel aan te pakken, zoals we bij onze eerste indruk van de P10 op het Mobile World Congress 2017 in Barcelona vaststelden. De accucapaciteit is immers hoger, het scherm bleek in de zon redelijk afleesbaar en de camera is snel en op het eerste gezicht op zijn minst betrouwbaar. Nu we een tijd met het toestel hebben rondgelopen, weten we hoe goed de P10 zich echt houdt tegenover de concurrentie en dat bespreken we op de volgende pagina's.