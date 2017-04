Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 21 april 2017 15:29, 48 reacties • Feedback

Huawei bevestigt verschillende soorten opslaggeheugen te gebruiken voor zijn P10 en P10 Plus-smartphones. De toestellen hebben ufs 2.0-, ufs 2.1- of emmc 5.1-opslag, zonder dat consumenten dit vooraf kunnen weten. De prestatieverschillen kunnen significant zijn.

Kopers van de P10-toestellen in China ontdekten dat de smartphones met verschillende geheugentypes werden geleverd, beschreef GizmoChina. Bij het draaien van de AndreBench-test kwamen grote prestatieverschillen naar voren. Modellen met ufs 2.1-flashopslag behaalden sequentiële doorvoersnelheden van meer dan 700MB/s, terwijl modellen met ufs 2.0 snelheden van rond de 500MB/s halen. De P10 en P10 Plus kwamen met het oudere emmc 5.1-opslag niet verder dan ongeveer 300MB/s. Volgens Android Authority verschijnen er bovendien varianten met lpddr3 en lpddr4, al zal dit minder invloed op de prestaties hebben.

Huawei heeft in antwoord op vragen over de meldingen een mededeling rondgestuurd, onder andere aan Tweakers. Daarin stelt het bedrijf dat het risico op leveringstekorten de reden is. "Om aan de wereldwijde vraag van miljoenen stuks te kunnen voldoen, heeft Huawei de standaardpraktijk toegepast om van meerdere aanbieders af te nemen, om verzekerd te zijn van een balans tussen gebruikerservaring, kwaliteit en duurzame aanvoer." Volgens het bedrijf zouden kopers van de toestellen met vertragingen te maken kunnen krijgen als er gekozen was voor de levering van een enkel type component.

De verschillende soorten geheugencomponenten zijn 'willekeurig verspreid gebaseerd op de aanvoer van dat moment'. "Er zijn geen periodieke batches en er is geen handmatige selectie voor chipbatches, noch is er enige intentie om consumenten te benadelen", stelt het Chinese bedrijf verder. De consument heeft daarmee geen enkele voorafgaande indicatie met welk flashgeheugen zijn aankoop is uitgerust.

Niet bekend is of de variatie in flashgeheugen ook in Nederland en België toegepast wordt bij de P10 en P10 Plus. De woordvoering van Huawei zoekt dit uit. Op de productpagina van de P10 wordt het soort opslaggeheugen niet vermeld. Voor de review van de P10 ontving Tweakers een model met lpddr4 en ufs 2.1.

Het afnemen van verschillende soorten componenten is standaard bij elektronica en de onderdelen kunnen verschillend presteren. Bij Apple speelde dit bijvoorbeeld bij oude modellen van de MacBook Air, die met Toshiba- en Samsung-ssd's werden uitgerust. Hetzelfde was het geval bij de iPhone 7 Plus, die het bedrijf in de VS met Qualcomm- en Intel-modems levert. Samsung levert zijn Galaxy S8 met zowel de Qualcomm Snapdragon 835 als de Exynos 8895, afhankelijk van de regio van aankoop.